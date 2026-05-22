’Cassa’ e Banca di Imola al top nella sostenibilità

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono state inserite tra le 200 aziende italiane più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione, secondo una ricerca pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Entrambe sono state riconosciute come “Leader della Sostenibilità 2026” tra le imprese di diverse categorie merceologiche. La classifica si basa sui criteri di sostenibilità e sulla qualità della comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance. La selezione riguarda aziende di vari settori, tra cui il settore bancario.

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La Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono tra le 200 grandi aziende italiane (delle varie categorie merceologiche) più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione e figura tra i “ Leader della Sostenibilità 2026 ” secondo la ricerca condotta dal quotidiano Il Sole 24 Ore. La ricerca, del tutto indipendente rispetto alle aziende valutate, ha coinvolto 2.500 realtà italiane esaminate secondo 39 diversi indicatori che misurano le tre dimensioni ESG, ovvero quelle ambientali, sociali e di governance. Per la dimensione ambientale i risultati migliori sono riconducibili alla categoria ‘Energia’, per la dimensione sociale alla categoria ‘Diversità’ e per la dimensione governance alla categoria ‘Stabilità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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