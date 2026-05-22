’Cassa’ e Banca di Imola al top nella sostenibilità
La Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono state inserite tra le 200 aziende italiane più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione, secondo una ricerca pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Entrambe sono state riconosciute come “Leader della Sostenibilità 2026” tra le imprese di diverse categorie merceologiche. La classifica si basa sui criteri di sostenibilità e sulla qualità della comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance. La selezione riguarda aziende di vari settori, tra cui il settore bancario.
La Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono tra le 200 grandi aziende italiane (delle varie categorie merceologiche) più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione e figura tra i “ Leader della Sostenibilità 2026 ” secondo la ricerca condotta dal quotidiano Il Sole 24 Ore. La ricerca, del tutto indipendente rispetto alle aziende valutate, ha coinvolto 2.500 realtà italiane esaminate secondo 39 diversi indicatori che misurano le tre dimensioni ESG, ovvero quelle ambientali, sociali e di governance. Per la dimensione ambientale i risultati migliori sono riconducibili alla categoria ‘Energia’, per la dimensione sociale alla categoria ‘Diversità’ e per la dimensione governance alla categoria ‘Stabilità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Truffa sventata alla Banca di Imola . Bloccato bonifico da 98mila euro . Cliente salvata grazie al personaleUn bonifico da quasi centomila euro chiesto con urgenza allo sportello, destinato a un presunto avvocato per il pagamento di spese legali.
Banca Centro "Sostenibilità e innovazione. Siamo al servizio della comunità"Disco verde dal Consiglio di amministrazione di Banca Centro Toscana Umbria al bilancio 2025 da sottoporre all’assemblea dei soci: nel segno della...
Giovedì 14 maggio la cerimonia per il centenario: dalla nascita nel 1920 alla rinascita dopo i bombardamenti, fino al ruolo attuale di banca del territorio facebook
La ricerca del Sole 24 Ore. Leader della sostenibilità. Banca di Imola dà l’esempioL’istituto di credito è tra le 200 grandi aziende italiane attente a sociale e ambiente. Patuelli: Da anni impegnati in una rigorosa strategia di rispetto. ilrestodelcarlino.it
’Cassa’ e Banca di Imola al top nella sostenibilitàLa Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono tra le 200 grandi aziende italiane (delle varie categorie merceologiche) ... ilrestodelcarlino.it