’Cassa’ e Banca di Imola al top nella sostenibilità

La Cassa di Ravenna e Banca di Imola sono state inserite tra le 200 aziende italiane più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione, secondo una ricerca pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Entrambe sono state riconosciute come “Leader della Sostenibilità 2026” tra le imprese di diverse categorie merceologiche. La classifica si basa sui criteri di sostenibilità e sulla qualità della comunicazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance. La selezione riguarda aziende di vari settori, tra cui il settore bancario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui