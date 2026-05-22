Nell’area nord di Napoli, i carabinieri hanno svolto controlli mirati per contrastare i casi di rapina. Durante le operazioni, un uomo di 28 anni di Arzano è stato arrestato, mentre altri due uomini, di 33 e 34 anni, sono stati denunciati. Le verifiche sono state eseguite nel tentativo di prevenire e reprimere episodi di criminalità nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle singole operazioni o sui motivi specifici dei controlli.

Controlli anti-rapina nell’area nord di Napoli: un arresto e due denunce da parte dei carabinieri. In manette è finito un 28enne di Arzano, mentre altri due uomini, rispettivamente di 33 e 34 anni, sono stati denunciati. L’intervento dei militari è avvenuto alle prime ore del mattino a Casoria. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno notato i tre uomini, li hanno pedinati e successivamente bloccati per un controllo. Durante la perquisizione, il 28enne – già conosciuto dalle forze dell’ordine – è stato trovato con una pistola scacciacani modificata, resa perfettamente funzionante. Gli altri due avevano con sé guanti e passamontagna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, controlli anti-rapina dei carabinieri: un arresto e due denunce

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