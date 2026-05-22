Caso Tisci scoppia la guerra tra gli avvocati sulla testimonianza di Mahmood
Nel procedimento che coinvolge Riccardo Tisci, ex stilista di brand di alta moda, si sono aperti nuovi capitoli con l’audizione di Mahmood come testimone. Il cantante italiano, chiamato dagli inquirenti, dovrà riferire in Italia nell’ambito delle indagini in corso. La testimonianza ha generato una disputa tra gli avvocati delle parti coinvolte, creando tensioni sulla modalità e sul contenuto della deposizione. Tisci è accusato di stupro da parte di un uomo di 35 anni, con le indagini in corso da tempo.
Mahmood verrà ascoltato in Italia come testimone dagli inquirenti che stanno indagando sulle accuse contro Riccardo Tisci, ex stilista di Givenchy e Burberry, denunciato per stupro dal 35enne Patrick Cooper, ma ora scoppia una battaglia legale sulla deposizione del cantante italiano. Al centro. 🔗 Leggi su Today.it
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