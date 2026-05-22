Caso Tisci per l’accusa Mahmood può deporre ma contesta i tempi | il cantante non è indagato
Nel procedimento legale riguardante il caso Tisci-Cooper, l’accusa ha riferito di non opporsi alla testimonianza di Mahmood, che non è coinvolto come indagato. Tuttavia, ha richiesto più tempo per preparare le domande da rivolgere alla difesa. La presenza del cantante è stata considerata utile nel quadro delle indagini, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla tempistica e sulle modalità dell’interrogatorio. La decisione sul rinvio sarà presa nelle prossime udienze.
L’accusa non si oppone alla testimonianza di Mahmood - non indagato - nel caso Tisci-Cooper, ma chiede più tempo per preparare le domande alla difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Partendo dal presupposto che l'ipotesi del cocktail drogato è ancora tutta da dimostrare, quello che dici non accadrà mai perché le domande degli avvocati di Tisci sono già belle e definite e sono esattamente le 64 domande che trovi nell'articolo qui sopra x.com
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