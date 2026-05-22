Caso Tisci per l’accusa Mahmood può deporre ma contesta i tempi | il cantante non è indagato

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel procedimento legale riguardante il caso Tisci-Cooper, l’accusa ha riferito di non opporsi alla testimonianza di Mahmood, che non è coinvolto come indagato. Tuttavia, ha richiesto più tempo per preparare le domande da rivolgere alla difesa. La presenza del cantante è stata considerata utile nel quadro delle indagini, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla tempistica e sulle modalità dell’interrogatorio. La decisione sul rinvio sarà presa nelle prossime udienze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’accusa non si oppone alla testimonianza di Mahmood - non indagato - nel caso Tisci-Cooper, ma chiede più tempo per preparare le domande alla difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Caso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: “Consegnato un solo messaggio, i vocali sono spariti”C’è una svolta nella causa che vede l’ex stilista di Burberry e Ginvechy Riccardo Tisci accusato di stupro e il nome di Mahmood come testimone...

Mahmood chiamato a testimoniare a New York: il caso che coinvolge Riccardo TisciMahmood è stato chiamato a New York a testimoniare nel processo sul caso che coinvolge Riccardo Tisci.

caso tisci caso tisci per lCaso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: Consegnato un solo messaggio, i vocali sono sparitiSvolta nel caso Tisci: l'accusa blocca la deposizione di Mahmood e denuncia messaggi mancanti e vocali scomparsi. ilfattoquotidiano.it

caso tisci caso tisci per lMahmood testimone nel caso Tisci: cosa è successo davvero quella notte a New YorkMahmood testimone nel caso Tisci: il caso giudiziario che coinvolge lo stilista Riccardo Tisci si allarga a sorpresa. Tra testimonianze e ricostruzioni spunta anche Mahmood ... blogdilifestyle.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web