Caso Tisci l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo | Consegnato un solo messaggio i vocali sono spariti
Nella vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex stilista di grandi maison accusato di stupro, la procura ha richiesto più tempo per la deposizione di un testimone, un cantante molto noto. La richiesta è arrivata dopo che sono stati consegnati solo alcuni messaggi vocali, poi scomparsi. La procura ha anche evidenziato che i messaggi rimasti sono stati interpretati come un unico messaggio, senza ulteriori comunicazioni. La richiesta di proroga è stata presentata prima dell’audizione prevista del cantante.
C’è una svolta nella causa che vede l’ex stilista di Burberry e Ginvechy Riccardo Tisci accusato di stupro e il nome di Mahmood come testimone invocato dalla difesa. Nelle scorse ore, il giornalista freelance Louis Pisano ha divulgato su X (ex Twitter) il “ Documento 48 ” depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (caso n. 1:25-cv-04758-LAK). Le carte rivelano un duro scontro procedurale tra le parti riguardo alla convocazione di Mahmood come testimone. Come riportato nel documento del 20 maggio 2026, firmato dall’avvocato Uri Nazryan dello studio Held & Hines, LLP, il team legale di Cooper ha presentato un “Memorandum of Law in Partial Opposition to Defendant’s Motion for Issuance of a Letter of Request”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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