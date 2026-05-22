Caso Piazza la bufera arriva fino a Roma | le reazioni

Da leccotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore di campagna elettorale in provincia di Lecco, un commento pubblicato sui social ha scatenato reazioni che si sono estese fino a coinvolgere Roma. In poco tempo, quanto accaduto è diventato un caso di portata nazionale, attirando l'attenzione dei media e delle istituzioni. La vicenda ha sollevato discussioni pubbliche sulla natura e l’impatto dei commenti online in ambito politico, trasformando un episodio locale in un fatto di interesse generale.

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Bastano poche ore perché un commento affidato a un post social trasformi le ultime ore di campagna elettorale lecchese in un caso nazionale. Protagonista Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò, responsabile regionale del Dipartimento per il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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