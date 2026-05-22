Caso Ghali a Sanremo e scontri davanti alla Rai Imputati 14 Pro-Pal

Quattordici attivisti sono coinvolti in un procedimento legale aperto davanti al giudice per le udienze preliminari, in relazione a eventi verificatisi durante il Festival di Sanremo e davanti alla sede della Rai. L’udienza è stata avviata con l’obiettivo di esaminare le accuse mosse nei confronti di questi imputati, che sono stati coinvolti in scontri e manifestazioni legate alla presenza di un artista durante l’evento musicale. La procedura giudiziaria si sta svolgendo in un contesto di indagini e verifiche delle responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui