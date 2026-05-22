Caso Ghali a Sanremo e scontri davanti alla Rai Imputati 14 Pro-Pal

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici attivisti sono coinvolti in un procedimento legale aperto davanti al giudice per le udienze preliminari, in relazione a eventi verificatisi durante il Festival di Sanremo e davanti alla sede della Rai. L’udienza è stata avviata con l’obiettivo di esaminare le accuse mosse nei confronti di questi imputati, che sono stati coinvolti in scontri e manifestazioni legate alla presenza di un artista durante l’evento musicale. La procedura giudiziaria si sta svolgendo in un contesto di indagini e verifiche delle responsabilità.

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Iniziata l’ udienza preliminare, davanti al gup Domenico Truppa, per 14 attivisti Pro-Pal accusati, a vario titolo, di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi improprie per gli scontri del 15 febbraio 2024 durante una manifestazione dei Giovani palestinesi davanti alla sede Rai di Bologna. Quel giorno i manifestanti chiesero di leggere nel corso del tg regionale un documento "contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai", per smontare "la propaganda pro Israele" della tv pubblica dopo la polemica scoppiata attorno al caso Ghali a Sanremo, quando il cantante chiese più volte lo "stop al genocidio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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