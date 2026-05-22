Caso Genini l'amico di Dolci | Francesco tipo strano era detto ‘humus' Prima gli credevo ora ho qualche dubbio
Un ex compagno di scuola e amico di Francesco Dolci, il 41enne coinvolto nell’indagine per vilipendio di cadavere e furto della testa di Pamela Genini, ha rilasciato una testimonianza a Fanpage. L’uomo ha descritto Dolci come una persona con comportamenti “strani” e lo ha chiamato “humus”, un soprannome usato in passato. Inizialmente aveva fiducia in lui, ma ora ha qualche dubbio sulla sua condotta. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul caso.
Un ex compagno di scuola e amico di Francesco Dolci, il 41enne indagato per vilipendo di cadavere e furto della testa di Pamela Genini, ha raccontato a Fanpage.it che tipo era Dolci da ragazzo e alcuni dubbi sollevati sul suo conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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