Caso Genini l'amico di Dolci | Francesco tipo strano era detto ‘humus' Prima gli credevo ora ho qualche dubbio

Un ex compagno di scuola e amico di Francesco Dolci, il 41enne coinvolto nell’indagine per vilipendio di cadavere e furto della testa di Pamela Genini, ha rilasciato una testimonianza a Fanpage. L’uomo ha descritto Dolci come una persona con comportamenti “strani” e lo ha chiamato “humus”, un soprannome usato in passato. Inizialmente aveva fiducia in lui, ma ora ha qualche dubbio sulla sua condotta. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul caso.

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