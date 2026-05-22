Caso Garlasco Quarto Grado svela audio inediti e nuovi indagati | la svolta che tutti aspettavano
Nelle ultime ore, il programma televisivo Quarto Grado ha mandato in onda audio inediti collegati al caso di Garlasco, un cold case che da anni tiene banco nelle cronache italiane. Durante la trasmissione sono stati annunciati anche nuovi indagati collegati alla vicenda. Questi sviluppi rappresentano un’ulteriore tappa in un procedimento giudiziario che si protrae da molto tempo. La trasmissione ha inoltre fornito dettagli su alcuni passaggi dei file audio non pubblicamente conosciuti fino a ora.
Il cold case che da anni tiene banco nelle cronache italiane torna al centro dell’attenzione con sviluppi potenzialmente decisivi. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, emergono nuovi elementi che potrebbero finalmente fare luce sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. Venerdì sera Rete 4 dedica ampio spazio al caso. Vediamo cosa sappiamo. Quarto Grado dedica la puntata del 22 maggio al caso Garlasco. Venerdì 22 maggio, alle 21.30 su Retequattro, Quarto Grado torna a occuparsi del caso di Garlasco con una puntata speciale condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della serata, tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione quasi vent’anni fa in circostanze mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Garlasco News: Quarto Grado e Salvo Sottile oltre ogni Limite
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