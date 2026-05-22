Caso Garlasco Quarto Grado svela audio inediti e nuovi indagati | la svolta che tutti aspettavano

Nelle ultime ore, il programma televisivo Quarto Grado ha mandato in onda audio inediti collegati al caso di Garlasco, un cold case che da anni tiene banco nelle cronache italiane. Durante la trasmissione sono stati annunciati anche nuovi indagati collegati alla vicenda. Questi sviluppi rappresentano un’ulteriore tappa in un procedimento giudiziario che si protrae da molto tempo. La trasmissione ha inoltre fornito dettagli su alcuni passaggi dei file audio non pubblicamente conosciuti fino a ora.

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