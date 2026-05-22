Caso Debora Piazza la Lega contrattacca | No a due pesi e due misure

Nelle ultime ore, il partito della Lega ha preso posizione in merito alle dichiarazioni ritenute offensive di Debora Piazza nei confronti di Elly Schlein. La reazione arriva in seguito alle parole ritenute gravemente offensive pronunciate dall’esponente politica contro la leader del partito avversario. La formazione politica ha condannato pubblicamente quanto detto, chiedendo di evitare atteggiamenti che possano creare tensioni o discriminazioni. La discussione si inserisce in un contesto di forte attenzione sulle modalità di comunicazione politica.

Abbiamo stigmatizzato senza esitazioni le gravissime parole pronunciate da Debora Piazza contro Elly Schlein. Parole indegne, incompatibili con qualsiasi cultura democratica e civile. Bene ha fatto la Lega provinciale e regionale a sospenderla immediatamente dai propri incarichi, prendendo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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