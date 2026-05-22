Caso cintura a Rovereto | PD chiede stop al protocollo scuola-Procura

A Rovereto il Partito Democratico ha chiesto di sospendere il protocollo tra scuola e Procura, che regola le comunicazioni tra docenti e autorità giudiziarie. La richiesta segue un caso in cui un acquisto online da 20 euro ha portato a un procedimento giudiziario. Le polemiche si concentrano sul fatto che il protocollo impedisce ai docenti di mediare con le famiglie, sollevando dubbi sulla gestione della relazione tra scuola e istituzioni giudiziarie.

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