Caso cintura a Rovereto | PD chiede stop al protocollo scuola-Procura
A Rovereto il Partito Democratico ha chiesto di sospendere il protocollo tra scuola e Procura, che regola le comunicazioni tra docenti e autorità giudiziarie. La richiesta segue un caso in cui un acquisto online da 20 euro ha portato a un procedimento giudiziario. Le polemiche si concentrano sul fatto che il protocollo impedisce ai docenti di mediare con le famiglie, sollevando dubbi sulla gestione della relazione tra scuola e istituzioni giudiziarie.
? Domande chiave Come può un acquisto online da 20 euro finire in tribunale?. Perché il protocollo scuola-Procura impedisce ai docenti di mediare con le famiglie?. Quali sono i rischi psicologici per i minori segnalati automaticamente?. Quanti casi simili sono stati registrati nelle scuole trentine da novembre?.? In Breve Protocollo scuola-Procura siglato nel novembre 2024 per gestire segnalazioni di illeciti.. Consigliera Parolari chiede alla Giunta dati quantitativi sulle segnalazioni effettuate.. Critiche di esperti legali e psicologici all'introduzione della norma nel 2024.. Rischio di svuotare la funzione pedagogica dei docenti trentini tramite automatismo burocratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Caso Pantani, Procura di Trento chiede archiviazione su stop al Giro del 1999 e la morte: “Fu lasciato solo”La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'indagine sulla morte di Marco Pantani avvenuta nel 2004, concludendo che avvenne perché "Il...
Caso Malpensa, la Procura chiede 2 anni per l’ex sindacalista? Domande chiave Perché la Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di assoluzione? Come influisce lo shock psicologico sulla valutazione del...
L'anziana trovata morta in casa a Rovereto: arrestato il figlioROVERETO. A quasi dieci giorni di distanza dal ritrovamento del corpo senza vita di Annamaria Sartori, di 87 anni, è stato disposto l'arresto del figlio di 60 anni, che si trova ricoverato in ospedale ... altoadige.it
Rovereto, 86enne trovata morta in casa: uccisa per strangolamentoIl condizionale è ancora d’obbligo ma le prime risultanze dell’autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, l’86enne trovata morta sul pavimento di casa a Rovereto, sostengono che la causa della morte sia ... lapresse.it