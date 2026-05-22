Cascina | inaugurato il nuovo parco giochi a tema medievale

Da pisatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Cascina è stato aperto ufficialmente un nuovo parco giochi situato tra piazza Gramsci e viale Comaschi. L’intervento ha portato a una riqualificazione totale dell’area, creando uno spazio più ampio, moderno e accessibile a tutti. La realizzazione del parco ha coinvolto lavori di ristrutturazione e allestimento di strutture a tema medievale, pensate per essere fruibili da bambini e ragazzi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

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E' stato inaugurato ieri, 21 maggio, in piazza Gramsciviale Comaschi a Cascina, il nuovo parco giochi a tema medievale, un'opera di riqualificazione totale che restituisce alla cittadinanza uno spazio più grande, moderno e completamente inclusivo.La scelta del tema medievale nasce dalla volontà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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