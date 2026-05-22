Carrarese Festa salvezza al ’Lago del Sole’ | Stiamo lasciando una traccia leggendaria

La squadra di calcio si è radunata in un'area suggestiva vicino a un lago a Massa per festeggiare la seconda salvezza consecutiva in Serie B. L'evento, organizzato dalla società sportiva in collaborazione con un'agenzia assicurativa, si è chiamato “Bis Party”. La famiglia della squadra si è ritrovata per condividere un momento di festa e celebrazione, lasciando intendere di aver scritto un capitolo importante nella propria storia recente. La location, con il suo ambiente naturale, ha fatto da cornice a questa occasione speciale.

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La famiglia azzurra si è ritrovata nella suggestiva location del “Lago del Sole“ a Massa per celebrare la seconda salvezza consecutiva in Serie B in un evento ideato da Carrarese Calcio in collaborazione con Cattolica Assicurazioni Firenze denominato “ Bis Party “. Erano presenti il presidente Manrico Gemignani, lo staff dirigenziale e tecnico, oltre alla rosa della prima squadra assieme agli oltre cento sponsor in un clima conviviale e di coinvolgimento in cui non è mancato lo spazio per il networking. La serata, condotta da Andrea Secci del media partner Radio Nostalgia, è stata aperta dalle parole del responsabile marketing Fabio Sebastiani: "Questa stagione ci ha insegnato che i risultati sportivi sono la punta di un iceberg dietro al quale c’è un lavoro quotidiano che si compone di relazioni, fiducia reciproca e visione futura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese Festa salvezza al ’Lago del Sole’: "Stiamo lasciando una traccia leggendaria" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un Posto Al Sole, Ipotetiche Puntate: Maurizio Muore Lasciando Una Foto Misteriosa!La puntata porta in scena gli ultimi momenti di Maurizio in ospedale, con un clima sempre più teso e carico di silenzi. Leggi anche: Entella-Carrarese 2-1: colpo salvezza, festa a Chiavari Carrarese Festa salvezza al ’Lago del Sole’: Stiamo lasciando una traccia leggendariaGemignani ha ringraziato gli artefici della fantastica stagione. Sebastiani: I risultati solo la punta dell’iceberg, dietro c’è un grande lavoro quotidiano ... lanazione.it La Virtus Entella si salva con merito. Stesa la Carrarese 2-1La festa può finalmente cominciare allo stadio di Chiavari. Dopo una stagione lunga, complicata e vissuta spesso sul filo ... telenord.it