Carpi al via i lavori per nuova ciclabile verso Limidi

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 25 maggio, sono previste le prime attività per la costruzione di una nuova pista ciclabile che collegherà Carpi e Limidi di Soliera. L’intervento interessa una parte della rete di mobilità sostenibile già esistente e mira a migliorare il collegamento tra i due centri. I lavori, che riguarderanno le fasi preliminari, si concentrano sulla preparazione del sito e sulla predisposizione delle infrastrutture necessarie. La realizzazione dell’opera si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo della mobilità dolce nel territorio.

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Prenderanno il via da lunedì 25 maggio le attività preliminari per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra Carpi e Limidi di Soliera, un’opera strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile e della rete ciclabile territoriale. L’intervento prevede la realizzazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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