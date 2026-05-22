Carpi al via i lavori per nuova ciclabile verso Limidi
A partire da lunedì 25 maggio, sono previste le prime attività per la costruzione di una nuova pista ciclabile che collegherà Carpi e Limidi di Soliera. L’intervento interessa una parte della rete di mobilità sostenibile già esistente e mira a migliorare il collegamento tra i due centri. I lavori, che riguarderanno le fasi preliminari, si concentrano sulla preparazione del sito e sulla predisposizione delle infrastrutture necessarie. La realizzazione dell’opera si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo della mobilità dolce nel territorio.
Prenderanno il via da lunedì 25 maggio le attività preliminari per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra Carpi e Limidi di Soliera, un’opera strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile e della rete ciclabile territoriale. L’intervento prevede la realizzazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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