caro carburanti verso taglio accise fino alla prima settimana di giugno

Stasera alle 19:00 si riunisce il governo per discutere delle misure sui carburanti. Al centro dell'incontro ci sarà la possibilità di prorogare fino alla prima settimana di giugno la riduzione delle accise. La decisione riguarda principalmente la data di scadenza, con alcune fonti che indicano il 20 maggio e altre il 31 maggio come termini possibili. La discussione si inserisce in un quadro di interventi fiscali legati al settore energetico e ai prezzi alla pompa.

Un quarto decreto accise per limitare l’impatto della corsa dei carburanti sulle tasche degli italiani. Misure per l’ex Ilva, e la messa in sicurezza e indennizzi per Niscemi. Infine, sul piano fiscale, la proroga al 20 o al 31 luglio dei versamenti in scadenza al 30 giugno per le partite Iva obbligate agli Isa. Ma per chi paga entro un mese dalla scadenza la maggiorazione è dello 0,8% (e non dello 0,4%). È il pacchetto di soluzioni attese nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione del governo è convocata per le 19:00 di oggi, venerdì 22 maggio. «Sono partito per Cipro con un quadro già delineato che si sta ulteriormente definendo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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EMERGENZA CARBURANTI: TAGLIO ACCISE AIUTO COSTOSO E POCO MIRATO | PATRIZIA FELETIG

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