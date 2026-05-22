Carni e pesci conservati in condizioni igieniche inadeguate | 6mila euro di sanzione e attività sospesa

Durante un controllo in un negozio etnico di alimentari, i veterinari di Ats Bergamo e gli agenti della polizia locale di Gorle hanno sequestrato diverse cassette di carne e pesce prive di tracciabilità e conservate in condizioni igieniche non idonee. In seguito, è stata comminata una sanzione di 6.000 euro e l’attività è stata temporaneamente sospesa. Il controllo ha riguardato anche il rispetto delle norme di conservazione e documentazione dei prodotti alimentari.

In un negozio etnico di alimentari i veterinari di Ats Bergamo e gli agenti della polizia locale di Gorle hanno sequestrato lotti di di carne e pesce privi di tracciabilità e conservati in condizioni igieniche inadeguate. Il controllo è scattato nella mattina di giovedì 21 maggio. L’esercizio commerciale è risultato completamente privo delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie. Il controllo, eseguito in conformità con il Regolamento (CE) 85204, ha fatto emergere uno scenario di grave rischio per la sicurezza alimentare. L’operazione ha portato alla sospensione immediata dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, al sequestro di carne e pesce poiché privi di tracciabilità e conservati in condizioni inadeguate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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