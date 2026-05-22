Carlo Petrini, noto come Carlin, è scomparso all'età di 76 anni. È stato il fondatore di Slow Food, un movimento nato per promuovere la cultura alimentare e la tutela delle tradizioni gastronomiche. Nel corso degli anni, ha guidato iniziative volte a difendere la qualità dei prodotti locali e a contrastare le pratiche industriali nel settore alimentare. La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio tra coloro che hanno seguito e sostenuto le sue battaglie.

Si è spento a 76 anniCarlo Petrini, fondatore diSlow Food, è stato un rivoluzionario, una figura centrale nella gastronomia attuale. Ha cambiato il modo di pensare il cibo, con una nuova mentalità ed una nuova concezione. “Slow food” è un’avvertenza politica:“Una proposta rivolta a tutti coloro che vogliono vivere meglio”, è il 1987 quando lo fonda. L’obiettivo era quello di promuovere un modo di mangiare più consapevole, sostenibile e rispettoso della biodiversità. Carlo Petrini, conosciuto come Carlin, è nato a Bra il 22 giugno 1949. Era figlio di un’ortolana e di un ferroviere, ha poi studiato Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento e qui ha iniziato a partecipare in maniera attiva alla vita politica, dove è stato eletto consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, è morto

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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