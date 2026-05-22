Carlo Petrini è morto Lollobrigida | Ha lasciato un’impronta

Da ildifforme.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, numerosi esponenti politici hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, noto come Carlin, fondatore dell’associazione Slow Food. Petrini è deceduto all’età di 76 anni. La notizia ha suscitato reazioni e commenti di diversi rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato il suo ruolo nel movimento per la tutela dei cibi tradizionali e sostenibili. La sua scomparsa ha ricevuto attenzione nei media e sui social network.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Diversi politici in queste ore stanno commemorando Carlo Petrini, Carlin, fondatore di Slow Food, scomparso all'età di 76 anni Carlo Petrini è scomparso all’età di 76 anni, è stato il fondatore diSlow Foode sono tanti i politici che in queste ore lo stanno ricordando con affetto e commozione. Il suo contributo è stato importante per il benessere agroalimentare ed enogastronomico italiano, portando sempre in alto in nome del nostro Paese. Uno dei primi a riaccordalo èLollobrigida, ministro dell’Agricoltura:“Lasciare una impronta sulla Terra che il tempo non cancelli non è cosa da tutti. Lessi con attenzione le parole cristalline sulla Sovranità Alimentare subito dopo aver rinominato il ministero dell’Agricoltura, aggiungendo questo obiettivo strategico a quelli che gli sono propri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

carlo petrini 232 morto lollobrigida ha lasciato un8217impronta
© Ildifforme.it - Carlo Petrini è morto, Lollobrigida: “Ha lasciato un’impronta”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food morto a 76 anni. Lollobrigida: “Grazie, Maestro”L’Italia del cibo, della cultura gastronomica e della difesa delle tradizioni perde uno dei suoi uomini simbolo.

Leggi anche: È morto Carlo Petrini, l'uomo che ci ha insegnato un nuovo modo di vedere il cibo

carlo petrini carlo petrini è mortoMorto Carlo Petrini, l’inventore di Slow Food: la lotta per il cibo sano contro sovrapproduzione e malnutrizioneÈ morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food per la difesa del cibo sano nel mondo. Petrini, detto Carlin, promuoveva nel mondo l’idea che il cibo fosse politica e che la sua produzione ... fanpage.it

carlo petrini carlo petrini è mortoE' morto Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food: aveva 76 anniSlow Food: 'La sua energia, la sua straordinaria empatia, la sua voglia di fare, il suo esempio di vita saranno la forza che guiderà tutti noi' ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web