Nelle ultime ore, numerosi esponenti politici hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, noto come Carlin, fondatore dell’associazione Slow Food. Petrini è deceduto all’età di 76 anni. La notizia ha suscitato reazioni e commenti di diversi rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato il suo ruolo nel movimento per la tutela dei cibi tradizionali e sostenibili. La sua scomparsa ha ricevuto attenzione nei media e sui social network.

Diversi politici in queste ore stanno commemorando Carlo Petrini, Carlin, fondatore di Slow Food, scomparso all'età di 76 anni Carlo Petrini è scomparso all’età di 76 anni, è stato il fondatore diSlow Foode sono tanti i politici che in queste ore lo stanno ricordando con affetto e commozione. Il suo contributo è stato importante per il benessere agroalimentare ed enogastronomico italiano, portando sempre in alto in nome del nostro Paese. Uno dei primi a riaccordalo èLollobrigida, ministro dell’Agricoltura:“Lasciare una impronta sulla Terra che il tempo non cancelli non è cosa da tutti. Lessi con attenzione le parole cristalline sulla Sovranità Alimentare subito dopo aver rinominato il ministero dell’Agricoltura, aggiungendo questo obiettivo strategico a quelli che gli sono propri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carlo Petrini è morto, Lollobrigida: “Ha lasciato un’impronta”

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