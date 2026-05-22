carlo petrini addio al guru del cibo giusto amico di premier re e papi

Nella tarda serata di ieri, a Bra, è deceduto Carlo Petrini, figura nota nel settore alimentare. Aveva 76 anni. La sua scomparsa è avvenuta nella propria abitazione. Petrini era considerato un punto di riferimento per il movimento legato al cibo e alla sostenibilità. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, confermando la sua presenza come figura influente nel panorama gastronomico italiano. La famiglia ha comunicato la perdita dell'ex leader di un'associazione che promuoveva pratiche alimentari responsabili.

Nella tarda serata di ieri, presso la sua abitazione a Bra (Cn), all'età di 76 anni è morto Carlo Petrini. Fondatore di Slow Food nel 1986, la rete internazionale di Terra Madre e l' Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004) di cui era presidente, è stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato si' (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Nato nel 1949 a Bra, in Piemonte, Petrini è stato gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. Era il 26 luglio del 1986 quando nasceva Arcigola (in seguito Slow Food Italia), esperienza che ben presto si diffuse in. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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