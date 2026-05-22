Carlo Modica entra ufficialmente in Consiglio comunale nel gruppo La città delle Persone

Un nuovo membro si aggiunge al Consiglio comunale: si tratta di Carlo Modica, che ha preso il posto di Gianluca Gionfriddo all’interno del gruppo La città delle persone. La sua nomina è stata ufficializzata di recente, segnando così un cambiamento all’interno della composizione dell’assemblea. Modica sarà ora parte delle riunioni e delle attività del gruppo, che rappresenta una delle forze politiche presenti nel Consiglio. La sua entrata avviene in un momento di rinnovamento per il gruppo stesso.

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