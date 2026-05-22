Carlo Modica entra ufficialmente in Consiglio comunale nel gruppo La città delle Persone
Un nuovo membro si aggiunge al Consiglio comunale: si tratta di Carlo Modica, che ha preso il posto di Gianluca Gionfriddo all’interno del gruppo La città delle persone. La sua nomina è stata ufficializzata di recente, segnando così un cambiamento all’interno della composizione dell’assemblea. Modica sarà ora parte delle riunioni e delle attività del gruppo, che rappresenta una delle forze politiche presenti nel Consiglio. La sua entrata avviene in un momento di rinnovamento per il gruppo stesso.
Carlo Modica entra ufficialmente in Consiglio comunale, nel gruppo La città delle persone, subentrando a Gianluca Gionfriddo. "Considero far parte di questo consiglio un privilegio, che mi impegno ad onorare ogni giorno con responsabilità, impegno e dedizione, scrollandomi di dosso quanto prima. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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