Da Bra, città nel nord Italia, Carlin Petrini ha dato vita a progetti e iniziative che si sono diffuse in diversi paesi. Ha fondato associazioni, organizzato eventi e promosso comunità dedicate alla tutela del cibo e della sostenibilità. Le sue attività hanno coinvolto numerose persone e si sono sviluppate in vari contesti, portando avanti obiettivi legati alla promozione di un modello alimentare più consapevole. Le sue imprese sono state riconosciute a livello internazionale e hanno influenzato diverse realtà nel settore gastronomico e ambientale.

Da Slow Food a Terra Madre Parole che colpiscono per lucidità e radicalità: in un’Italia che inseguiva modernità e consumi di massa, Petrini parlava già di agricoltura, salute, qualità del cibo e dignità gastronomica come questioni culturali e politiche. La grande intuizione è stata, a nostro avviso, non rinchiudersi nelle Langhe o al massimo in Italia ma guardare al mondo. Il passaggio da Arcigola a Slow Food nel 1989 ha segnato una nuova era per gli appassionati. Creata come «movimento per la tutela e il diritto al piacere» voleva essere un antidoto alla «follia universale della “fast life”» e «contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlin Petrini, le sue grandi imprese

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