’Cardiosecurity’ all’Ipm Corso di primo soccorso per le giovani detenute

All’Istituto penale per i minorenni di Pontremoli si svolge un corso di primo soccorso rivolto alle giovani detenute. L’iniziativa, denominata 'Cardiosecurity', mira a insegnare alle ragazze le tecniche di intervento di base e l’utilizzo del defibrillatore automatico. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e immediati in caso di emergenza sanitaria. Il percorso formativo si inserisce tra le attività educative e di riabilitazione previste all’interno dell’istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le ragazze detenute all’Istituto penale per i minorenni di Pontremoli impareranno le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore. L’iniziativa, lanciata con lo slogan ’Le ragazze del cuore’, si inquadra nell’ambito del progetto nazionale ’Cardiosecurity Italia’, ideato dal dottor Fabio Costantino, massese, specialista in malattie dell’apparato cardio-vascolare presso l’Asl Toscana Nord Ovest. Il progetto, attivo da oltre un anno, è stato presentato nell’ambito di eventi presso la Camera dei Deputati, la Pontificia Università Urbaniana e culminato con la consegna di un defibrillatore nelle mani di Papa Leone XIV. Martedì, alle 11, nella sala delle conferenze del Comune di Pontremoli, Fabio Costantino e il direttore dell’Ipm, Francesca Capone, presenteranno il corso di formazione Bls-D che si svolgerà all’Ipm. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Cardiosecurity’ all’Ipm. Corso di primo soccorso per le giovani detenute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al Cep arriva il corso di primo soccorso per i cittadiniSabato 9 maggio nel quartiere genovese di Ca' Nuova arriva un corso di primo soccorso rivolto alla cittadinanza. Casalecci si impara a salvare vite: corso pratico di primo soccorsoDomenica 12 aprile, la sede Ama Giardini di Casalecci è diventata il cuore pulsante della prevenzione sanitaria locale, accogliendo numerosi... ’Cardiosecurity’ all’Ipm. Corso di primo soccorso per le giovani detenuteIl progetto del dottor Costantino entra all’Istituto penale con ’Le ragazze del cuore’. E’ il primo caso in Italia. La direttrice Capone: Un’occasione di rieducazione. lanazione.it Formazione per l’uso del defibrillatore all’IpmQuando un defibrillatore diventa una chiave del futuro. Nella Sala delle Conferenze del Comune di Pontremoli martedì 26 maggio ... msn.com