Un uomo ha trascorso 162 giorni in carcere senza motivo valido ed è riuscito a ottenere un indennizzo per questa detenzione illegittima. La vicenda riguarda un episodio di incarcerazione che si è protratto oltre i limiti consentiti dalla legge. Ora, dopo aver ricevuto il risarcimento, si prepara a voltare pagina e a mettere alle spalle questa esperienza. La questione evidenzia i problemi legati alla gestione di casi di detenzione non giustificata nel sistema penitenziario.

di Laura Valdesi Poteva incassare l’indennizzo ottenuto per l’ illegittima carcerazione. E voltare pagina. Invece l’ex capo dell’area finanza Mps, Gianluca Baldassarri, da tempo assolto da ogni accusa, ha lanciato un segnale forte. Donando 30mila euro, ampia parte della cifra ottenuta, all’Associazione ’ Nessuno Tocchi Caino ’. Grazie anche al suo contributo è stata già inaugurata la nuova sede. Baldassarri – "persona che ha vissuto sulla sua pelle non solo in carcere ma anche cosa significa un procedimento ingiusto", viene presentato alla cerimonia – è intervenuto nell’occasione sul tema. "Credo di essere uno dei pochi qui presenti che è stato dall’altra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcerazione illegittima. Indennizzo a Baldassarri. In cella per ben 162 giorni

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