Carabinieri | al via il concorso per Ufficiali di ruolo tecnico
Sono iniziate le procedure di selezione e arruolamento per 17 ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. I posti disponibili sono suddivisi tra diverse specialità: due per la medicina, uno per le investigazioni scientifiche con specializzazione in fisica e altri due per altre aree tecniche. La selezione riguarda ufficiali di ruolo tecnico e si rivolge a candidati interessati a ricoprire incarichi nelle rispettive specialità. Le procedure sono in corso e riguardano varie fasi di valutazione e formazione.
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in:- 2 (due) posti per la specialità medicina;- 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; - 2 (due) posti per la specialità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Concorso per Ufficiali del Ruolo Forestale dellArma dei Carabinieri
Sullo stesso argomento
Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnicoSono iniziate le procedure per il reclutamento di 17 ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri.
Al via le selezioni per il Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei CarabinieriSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in: 2 (due) posti...
CONCORSO ARMA DEI CARABINIERI: BANDO APERTO PER 17 NUOVI UFFICIALI NEL RUOLO TECNICO ?L'Arma dei Carabinieri ha ufficialmente dato il via alle selezioni per il reclutamento di 17 ufficiali da inserire nel proprio organico tecnico. I candidati i facebook
ROMA - Carabinieri: bando per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026. x.com
Arma dei Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico: domande entro il 17 giugnoSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Il bando, diffuso dal Comando Generale dell’Arma, riguarda diverse specialità ... rivieratime.news
Arma dei Carabinieri, al via il bando per 17 Ufficiali del Ruolo TecnicoL’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di 17 Ufficiali destinati al Ruolo Tecnico. I posti disponibili sono ... canalesicilia.it