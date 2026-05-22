Carabinieri | al via il concorso per Ufficiali di ruolo tecnico

Sono iniziate le procedure di selezione e arruolamento per 17 ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. I posti disponibili sono suddivisi tra diverse specialità: due per la medicina, uno per le investigazioni scientifiche con specializzazione in fisica e altri due per altre aree tecniche. La selezione riguarda ufficiali di ruolo tecnico e si rivolge a candidati interessati a ricoprire incarichi nelle rispettive specialità. Le procedure sono in corso e riguardano varie fasi di valutazione e formazione.

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