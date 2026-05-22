Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Capri dopo aver aggredito la compagna in casa. La donna, circa 30 anni, è stata trovata con il volto gonfio e arrossato dai carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione. Secondo quanto riferito, il comportamento dell’uomo includeva schiaffi e minacce nei confronti della partner. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e alla successiva detenzione dell’uomo, mentre la donna è stata assistita sul posto.

Una 30enne è stata aggredita e picchiata in casa dal compagno a Capri. I carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione, l’hanno trovata con il volto gonfio e rosso. La lite sarebbe scaturita per motivi di gelosia. Trasferita in ospedale, alla vittima sono stati riconosciuti sette giorni di prognosi per “contusione del volto, del labbro superiore, del collo e del braccio destro a seguito di aggressione. Stato di agitazione”. La donna ha raccontato la dinamica dell’aggressione. Dopo una breve discussione per un messaggio sul telefono di lui, il compagno l’ha aggredita con una decina di schiaffi al volto e alla testa. Per qualche secondo le ha anche stretto le mani attorno al collo, ma lei è riuscita a divincolarsi sferrando un calcio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Capri, prende a schiaffi e minaccia la compagna: arrestato trentunenne

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