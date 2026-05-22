Caposele accoltella un uomo al ristorante | domiciliari per indagato

Un episodio di violenza si è verificato in un ristorante di Caposele, dove un uomo è stato ferito con un coltello durante una discussione. L’indagato, coinvolto nell’aggressione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le autorità stanno continuando a esaminare la dinamica del fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui