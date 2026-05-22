Caposele accoltella un uomo al ristorante | domiciliari per indagato
Un episodio di violenza si è verificato in un ristorante di Caposele, dove un uomo è stato ferito con un coltello durante una discussione. L’indagato, coinvolto nell’aggressione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le autorità stanno continuando a esaminare la dinamica del fatto.
Caposele, accoltella un uomo al ristorante durante una lite: disposti i domiciliari con braccialetto elettronico per l’indagato. Caposele, lite al ristorante degenera in accoltellamento. Un episodio di violenza verificatosi lo scorso aprile a Caposele ha portato all’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un uomo originario della provincia di Salerno. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito l’ordinanza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposta dal GIP del Tribunale di Avellino. L’indagato è ritenuto, allo stato delle indagini, gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e porto abusivo di arma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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