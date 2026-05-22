A Capo d’Orlando si registra un aumento di segnalazioni da parte di anziani coinvolti in truffe da parte di individui che si spacciano per carabinieri. Le vittime vengono avvicinate con telefonate o visite in casa, e in alcuni casi convincono gli anziani a consegnare denaro e gioielli. La banda di truffatori agisce principalmente nell’hinterland nebroideo, mettendo a segno furti all’interno delle abitazioni delle persone più anziane. La situazione ha portato a un crescente stato di preoccupazione tra la comunità locale.

Anziani nel mirino a Capo d’Orlando e la truffa dei “finti carabinieri” svuota le case.? C’è una vera e propria banda di sciacalli emotivi dietro l’ondata di truffe che sta colpendo gli anziani di Capo d’Orlando e dell’hinterland nebroideo, derubati di soldi e gioielli dentro le proprie abitazioni.?Il modus operandi dei malviventi è spietato e collaudato. I criminali agganciano al telefono le vittime spacciandosi per finti carabinieri o avvocati, comunicando l’arresto o un grave incidente causato da un figlio. Per evitare il carcere, chiedono con urgenza una “cauzione” in contanti o oggetti di valore.?Per impedire alle vittime di verificare la notizia o chiedere aiuto ai parenti, i truffatori utilizzano una tecnica precisa: mantenere la linea telefonica costantemente occupata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Capo d'Orlando, raggirati da finti carabinieri: cresce l'allarme tra gli anziani

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