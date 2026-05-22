Capestrano piazza negata al comizio | lo sfidante chiama subito il prefetto dell’Aquila

A Capestrano, un comune dell’Aquilano, è scoppiata una polemica dopo che è stato negato l’uso della piazza per un comizio elettorale. L’esponente politico ha subito chiamato il prefetto dell’Aquila e ha annunciato che terrà comunque l'incontro con gli elettori, con la presenza dei carabinieri. La vicenda riguarda il divieto di utilizzare uno spazio pubblico per un evento politico e ha scatenato reazioni tra i cittadini e gli esponenti delle forze dell’ordine.

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L'Aquila - Nel piccolo comune aquilano esplode la polemica: Alfonso D’Alfonso denuncia il divieto della piazza e annuncia il comizio davanti agli elettori con i carabinieri presenti. A Capestrano, piccolo centro della provincia dell’Aquila chiamato al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio, la campagna elettorale si chiude tra tensioni e accuse incrociate. Al centro della polemica c’è il mancato utilizzo della piazza per il comizio finale della lista “Tre Sorgenti”, guidata dal candidato sindaco Alfonso D’Alfonso. Secondo quanto emerso, il sindaco uscente e ricandidato Antonio D’Alfonso avrebbe vietato, attraverso un atto di giunta, la concessione dello spazio pubblico allo sfidante, quasi omonimo, per l’appuntamento conclusivo della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Capestrano, piazza negata al comizio: lo sfidante chiama subito il prefetto dell’Aquila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile. Free Cervinara, entusiasmo e partecipazione al comizio in piazza TrescineGrande entusiasmo ha accompagnato il Movimento Free che ieri, domenica 17 maggio, ha incontrato i Cittadini nella meravigliosa cornice di Piazza...