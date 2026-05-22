Caos su A1 e a Roma | incidente blocca il traffico verso Napoli

Un incidente sulla A1 ha causato un blocco del traffico in direzione Napoli, creando disagi sulla principale arteria autostradale. La congestione si estende anche alle strade urbane di Roma, dove si registrano lunghe code e rallentamenti. Sono state consigliate alcune vie alternative per evitare ulteriori ingorghi, ma ancora non è chiaro quanto durerà la chiusura e quali saranno i ripercussioni sulla viabilità cittadina. La situazione rimane critica nelle ore di punta di questa giornata.

? Domande chiave Quali strade alternative evitare per non rimanere bloccati nel traffico?. Come influirà il blocco della corsia sulla viabilità urbana di Roma?. Dove si stanno concentrando i rallamenti più critici in città?. Quando è previsto il ripristino della normale circolazione sulla A1?.? In Breve Code di due chilometri verso Napoli registrate alle ore 07:25 di venerdì 22 maggio.. Rallentamenti su Raccordo Anulare tra diramazione Roma Sud e uscita Appia.. Congestione su Roma Teramo da Tor Cervara fino al bivio Tangenziale Est.. Blocchi su Nomentana, Salaria, Cassia e Labaro per saturazione flussi urbani.. Un incidente sulla A1 tra il bivio per la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud ha causato un blocco della viabilità con due chilometri di coda verso Napoli alle ore 07:25 di questo venerdì 22 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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