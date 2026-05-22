Firenze, 22 maggio 2026 – Arte, mito e letteratura. Eterogenea, sperimentale e stratificata, la scultura di Jean-Marie Appriou non è staticità, ma movimento; non fissa, ma suggerisce, in un flusso continuo che attraversa storia, natura e cultura: la sua pratica fortemente tattile e immersiva, modellata su alluminio, bronzo, vetro, argilla e cera, racconta l'universo umano, vegetale e animale nell'ambito di un'ampia costellazione di fonti letterarie e mitologiche, che emergono come riferimenti fluidi e dinamici, in una dialettica costante - sensoriale e contemplativa - tra corpo e spirito, passato e futuro, visibile e invisibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Canto infinito": l'universo materico di Jean-Marie Appriou a Palazzo Strozzi

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