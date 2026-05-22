Durante una sessione al Festival di Cannes, l’attrice ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale nel mondo del cinema, affermando che l’IA non ha possibilità reali nel settore. Ha spiegato che l’unico rischio si presenta quando si ricorre a soluzioni prevedibili attraverso questa tecnologia, lasciando intendere che il cinema tradizionale e l’arte di raccontare storie restano fuori dalla portata dell’intelligenza artificiale. La sua posizione ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico presente.

Durante una masterclass al Festival di Cannes, Tilda Swinton ha tracciato una netta linea di demarcazione tra cinema e intelligenza artificiale, sostenendo che l’IA rappresenta una vera minaccia solo quando i registi ricorrono alla prevedibilità. Questo è un tema molto sentito in questa edizione, su cui ha speso parole anche Cate Blanchett, dura nei confronti del suo utilizzo nel cinema. La parole di Tilda Swinton. “Credo che finché ciò che produciamo non sarà stereotipato e in qualche modo stancante per il pubblico, l’intelligenza artificiale non avrà alcuna possibilità”, ha affermato Swinton durante un’ampia conversazione sul palco moderata da Didier Allouch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: Tilda Swinton parla dell’intelligenza artificiale: “Non ha alcuna possibilità nel cinema”

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