Durante un dibattito a Cannes, un'attrice ha affermato che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'originalità del cinema. Si è discusso di come l'errore umano possa ancora rappresentare un elemento distintivo rispetto alla precisione di un algoritmo, e di come le innovazioni tecnologiche del passato non abbiano mai portato alla scomparsa del cinema. La conversazione ha coinvolto vari interventi, evidenziando le differenze tra creatività umana e strumenti digitali nel settore cinematografico.

? Punti chiave Come può l'errore umano battere la perfezione statistica di un algoritmo?. Perché le innovazioni tecnologiche passate non hanno mai ucciso il cinema?. Quale segreto nasconde la capacità di Tilda Swinton di cambiare generi?. Come può il cinema alimentare il dibattito pubblico senza diventare propaganda?.? In Breve Debutto nel 1986 con Caravaggio sotto la direzione di Derek Jarman.. Collaborazioni con registi come Peter Greenaway, Sally Potter e Luca Guadagnino.. Riferimento al film Fahrenheit 911 di Michael Moore per la funzione sociale.. L'attrice ha 65 anni e ha partecipato al rendezvous alla Croisette.. A Cannes, l’attrice... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Swinton: l’IA non potrà battere l’originalità del cinema

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