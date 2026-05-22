Durante la conferenza stampa a Cannes 2026, il regista spagnolo ha espresso la sua opposizione alle minacce provenienti da Canal+. Ha dichiarato che il silenzio non rappresenta più un’opzione di fronte alle pressioni ricevute. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei presenti e sono state colte come una presa di posizione netta. La discussione si è concentrata sulle difficoltà incontrate nel settore e sulle strategie di resistenza adottate da chi lavora nel cinema.

La conferenza stampa di Pedro Almodóvar a Cannes 2026 si è trasformata in un momento di rara intensità politica, con il regista spagnolo che ha pronunciato parole destinate a risuonare ben oltre la Croisette. Presentando il suo ultimo film Bitter Christmas, il cineasta premio Oscar ha risposto a una domanda su Hollywood e sulle minacce di Canal+. L’intervento di Almodóvar si inserisce in un contesto di crescente tensione nel panorama culturale francese ed europeo. Al centro della controversia c’è Maxime Saada, presidente e CEO di Canal+, che ha annunciato pubblicamente che il gruppo non collaborerà più con artisti e creativi che hanno firmato la petizione “ Time To Switch-Off Bolloré “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026, Pedro Almodóvar contro le minacce di Canal+: “Il silenzio non è più un’opzione”

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