Canada | Russell lotta contro i blocchi mentali e l’estro di Antonelli

In Canada, il pilota Russell si trova a confrontarsi con blocchi mentali che influenzano le sue prestazioni, mentre il team sta pianificando una strategia per prevenire eventuali scontri tra i piloti durante le qualifiche e la gara. Nel frattempo, il pilota Antonelli ha mostrato un grande estro in pista, attirando l’attenzione degli osservatori. La squadra sta valutando come supportare Russell nel superare le difficoltà, mentre si discute delle mosse di Toto Wolff per gestire la convivenza tra i piloti nel prosieguo del campionato.

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