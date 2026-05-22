Campo di Marte torneo mondiale di cazzotti | Finlandia contro Islanda vince il pronto intervento

Nel pomeriggio a Campo di Marte, due cittadini stranieri si sono affrontati in una violenta colluttazione che ha attirato l’attenzione dei passanti. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in strada, con i due che si sono presi a mani aperte davanti a chi transitava. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno sedato la rissa e identificato i protagonisti. L’episodio ha suscitato attenzione tra i residenti e i presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena senza intervenire.

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