Campo di Marte torneo mondiale di cazzotti | Finlandia contro Islanda vince il pronto intervento
Nel pomeriggio a Campo di Marte, due cittadini stranieri si sono affrontati in una violenta colluttazione che ha attirato l’attenzione dei passanti. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in strada, con i due che si sono presi a mani aperte davanti a chi transitava. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno sedato la rissa e identificato i protagonisti. L’episodio ha suscitato attenzione tra i residenti e i presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena senza intervenire.
AREZZO – Violenta rissa nel primo pomeriggio a Campo di Marte, dove due cittadini stranieri hanno deciso di risolvere le proprie divergenze con un metodo antico ma sempreverde: prendersi a manate in mezzo alla strada davanti ai passanti. Secondo le prime informazioni, i due contendenti si sarebbero affrontati a mani nude, trasformando per qualche minuto il quartiere in una succursale del Madison Square Garden, ma con meno glamour e più bestemmie. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia che hanno fermato entrambi i protagonisti del match e li hanno accompagnati in Questura per accertamenti. Nel frattempo sui social si è scatenata la consueta gara parallela, quella delle opinioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
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Tra l'altro pochi ma stronzi. Da marte è tutto. #lazio #liberalalazio #lotitovattene x.com
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