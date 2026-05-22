Campioni di sostenibilità La Cassa fra i 200 leader

La Cassa di Ravenna si trova tra le 200 aziende italiane considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione secondo una ricerca condotta dal quotidiano Il Sole 24 Ore. La classificazione include imprese di diverse categorie merceologiche e si riferisce alla selezione dei Leader della Sostenibilità 2026. La società rientra in questa lista grazie alle pratiche adottate in ambito ambientale, sociale e di governance, che sono state valutate nel processo di analisi condotto dal quotidiano.

La Cassa di Ravenna è tra le 200 grandi aziende italiane (delle varie categorie merceologiche) più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione e figura tra i ’ Leader della Sostenibilità 2026 ’ secondo la ricerca condotta dal quotidiano ’ Il Sole 24 Ore ’. La ricerca ha coinvolto 2.500 realtà italiane esaminate secondo 39 diversi indicatori che misurano le tre dimensioni ESG, ovvero quelle ambientali, sociali e di governance. Sul sito del Sole 24 Ore è presente la classifica con l’indicazione della categoria nella quale è stato realizzato il miglior rendimento per ogni dimensione ESG per il Gruppo La Cassa di Ravenna: per la dimensione ambientale i risultati migliori sono riconducibili alla categoria ‘ Energia ’, per la dimensione sociale alla categoria ‘ Diversità ’ e per la dimensione governance alla categoria ‘ Stabilità ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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