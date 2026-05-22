Campi Flegrei uno studio internazionale rintraccia le radici profonde del sistema magmatico

Un team di ricercatori internazionali ha condotto uno studio che ha permesso di ottenere la prima immagine dettagliata della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei. L’indagine ha raggiunto una profondità di circa 50 chilometri, fornendo nuovi dati sulle caratteristiche del sistema magmatico sottostante questa area vulcanica. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata e rappresentano un passo avanti nella comprensione delle dinamiche geologiche della regione.

Un nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei, spingendo l’osservazione fino a circa 50 km di profondità. La ricerca, Magma storage depths and crustal-upper mantle structure of Campi Flegrei caldera (Southern Italy) unveiled through receiver functions analysis, è frutto della collaborazione tra l’Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’Universidad Complutense de Madrid e l’Université de Genève, ed è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports (Nature). Sebbene negli ultimi decenni i Campi Flegrei siano stati ampiamente indagati nella loro parte più superficiale, questa nuova analisi consente di estendere l’indagine all’intera struttura profonda del sistema vulcanico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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