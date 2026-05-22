Campi Flegrei | il potente sciame sismico si è finalmente concluso segnalazioni calate

Dopo settimane di forte attività sismica, l’area dei Campi Flegrei ha registrato una diminuzione delle segnalazioni di scosse. Le autorità locali hanno comunicato che il potente sciame sismico si è concluso, portando a un calo delle segnalazioni da parte della popolazione. Il sindaco ha fornito aggiornamenti sulla situazione, rassicurando i residenti e sottolineando che non ci sono rischi imminenti associati all’attività sismica recente. La fase di maggiore intensità sembra essere terminata, secondo le analisi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"> Situazione Sismica nell’Area Flegrea: Rassicurazioni dal Sindaco. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha comunicato che dopo lo sciame sismico registrato nella mattinata odierna, non si sono riscontrati danni a persone o strutture nel territorio flegreo. Durante un incontro operativo, il sindaco ha sottolineato che i sopralluoghi effettuati hanno dato esito positivo, rassicurando la popolazione riguardo la stabilità degli edifici. La seduta, che ha visto la partecipazione dell’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha permesso di fare un punto della situazione in merito alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Campi Flegrei: il potente sciame sismico si è finalmente concluso, segnalazioni calate. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMPI FLEGREI: Silenzio Sismico ma Fumarole Violente! Cosa Sta Succedendo | 09/03/2026 Sullo stesso argomento Terremoto Campi Flegrei magnitudo 3.4, in atto sciame sismicoNapoli, 8 aprile 2026 - Ancora terremoto ai Campi Flegrei: una scossa di magnitudo 3. Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Campi Flegrei, scoperta la radice profonda del supervulcano: a che profondità (e dove) si trova il magmaUn nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei, spingendo l'osservazione fino a circa cinquanta chilometri ... leggo.it Campi Flegrei, il magma sotto la caldera è in più serbatoi (non in una camera unica): la prima mappa profondaSotto i Campi Flegrei il magma non sarebbe concentrato in un’unica grande camera, ma distribuito in un sistema di serbatoi, zone di trasferimento e sorgenti profonde. È questa la ... ilmessaggero.it