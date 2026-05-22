Camper tra due tir Sfiorata la tragedia

Nel pomeriggio di ieri, lungo l’Autostrada del Sole tra i caselli di Valdarno e Arezzo, si è verificato un incidente che ha coinvolto due tir e un camper. L’impatto tra i mezzi ha causato congestioni e rallentamenti lungo la carreggiata, senza segnalare vittime o feriti. La carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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TERRANUOVA Incidente nel pomeriggio di ieri lungo l’Autostrada del Sole, nel tratto dell’A1 tra i caselli di Valdarno e Arezzo, dove l’impatto tra due mezzi pesanti e un camper ha provocato gravi disagi alla circolazione. Il sinistro si è verificato in direzione sud, verso Roma, in un tratto già interessato da traffico sostenuto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di emergenza: ambulanze del 118, vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia incaricato della gestione del traffico e della messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulla rimozione dei mezzi e sull’assistenza ai feriti, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camper tra due tir. Sfiorata la tragedia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RV Disaster Why Did They Chop This RV On A Trailer Sullo stesso argomento Incidente sull'Autostrada A1, camper schiacciato tra due tirSull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, si registrano 10 km di coda a causa di un incidente avvenuto al km 352,... Tragedia sfiorata sulla ’bretella’. Tir urta sottopasso, volano detriti. Colpita auto con pezzi di metalloEMPOLI Tragedia sfiorata ieri mattina in via Aldo Moro e la sua Scorta, la circonvallazione che dalla zona industriale di Carraia porta allo svincolo...