Camminate nella biodiversità il Contadinner e i borghi dei tesori | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana dal 22 al 24 maggio, si svolgono numerose iniziative che spaziano tra natura, cultura e territorio. Sono in programma escursioni e camminate dedicate alla biodiversità, eventi di teatro e proiezioni cinematografiche, oltre a visite nei borghi storici e ai loro tesori. Il calendario include anche appuntamenti culinari e attività all'aperto che coinvolgono diverse località, offrendo un'ampia scelta di esperienze per chi desidera trascorrere il fine settimana immerso nella scoperta e nella scoperta del territorio.

Nel weekend tra il 22 e il 24 maggio c'è un calendario di eventi che alterna natura, cultura, teatro, cinema e iniziative legate al territorio. Dalle “Camminate nella biodiversità” alla Kolymbethra al “Contadinner” di Santo Stefano Quisquina passando per i Borghi dei tesori, la Notte dei musei al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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