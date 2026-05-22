Nel reparto dell’ospedale Urbani, il progetto “Camici Amici” ha portato a un calo significativo delle aggressioni nei confronti del personale sanitario. Da quando è stato avviato, grazie anche alla collaborazione con il servizio civile, sono stati adottati nuovi strumenti di comunicazione con i pazienti. Questa iniziativa ha permesso di migliorare i rapporti tra operatori e utenti, portando a una diminuzione quasi totale degli episodi di violenza. I risultati sono stati condivisi dai responsabili del reparto durante una riunione interna.

"Abbiamo migliorato la comunicazione con i pazienti e praticamente azzerato le aggressioni, da quando abbiamo sperimentato questo progetto camici amici con il servizio civile. In un ambiente dove c’è una sproporzione tra le necessità e le risorse disponibili". Così il primario del pronto soccorso Mario Caroli, agli studenti dell’ Iis Galilei che dal prossimo anno parteciperanno al percorso formativo e al tirocinio al Carlo Urbani per offrire sostegno e accoglienza nel reparto di emergenza urgenza. Con loro oltre al promotore del progetto, partito un anno fa in pronto soccorso con due ragazze del servizio civile, Camici Amici Pasquale Liguori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Camici Amici’ all’ospedale Urbani: "Azzerate anche le aggressioni"

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