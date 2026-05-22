Calo di ordini alla Frau scatta la flessibilità

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tolentino si registra un calo di ordini nel reparto Residential Living di Poltrona Frau, che si occupa principalmente di divani, poltrone e complementi per l’arredo di interni. La riduzione delle richieste ha portato alla decisione di adottare una maggiore flessibilità nelle modalità operative e nelle tempistiche di produzione, al fine di adattarsi alla diminuzione della domanda. La situazione riguarda esclusivamente il settore residenziale, senza coinvolgimento di altri reparti o linee di produzione.

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Tolentino (Macerata), 22 maggio 2026 – Calo di ordini nel reparto Residential Living di Poltrona Frau, ovvero quello residenziale che si occupa principalmente di divani, poltrone e complementi per l’arredo di interni. Mentre infatti per l’azienda di Tolentino il lavoro non manca nei reparti Custom Interiors – la business unit dedicata allo sviluppo di arredi speciali per musei, teatri, auditorium, cinema, aeroporti, show room, alberghi e ristoranti – e In Motion, che si occupa invece della realizzazione di prodotti rivestiti in pelle per sedute per automobili, nel campo del Residential Living è stata registrata una flessione. A influire anche il quadro internazionale con le tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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