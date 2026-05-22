A Tolentino si registra un calo di ordini nel reparto Residential Living di Poltrona Frau, che si occupa principalmente di divani, poltrone e complementi per l’arredo di interni. La riduzione delle richieste ha portato alla decisione di adottare una maggiore flessibilità nelle modalità operative e nelle tempistiche di produzione, al fine di adattarsi alla diminuzione della domanda. La situazione riguarda esclusivamente il settore residenziale, senza coinvolgimento di altri reparti o linee di produzione.

Tolentino (Macerata), 22 maggio 2026 – Calo di ordini nel reparto Residential Living di Poltrona Frau, ovvero quello residenziale che si occupa principalmente di divani, poltrone e complementi per l’arredo di interni. Mentre infatti per l’azienda di Tolentino il lavoro non manca nei reparti Custom Interiors – la business unit dedicata allo sviluppo di arredi speciali per musei, teatri, auditorium, cinema, aeroporti, show room, alberghi e ristoranti – e In Motion, che si occupa invece della realizzazione di prodotti rivestiti in pelle per sedute per automobili, nel campo del Residential Living è stata registrata una flessione. A influire anche il quadro internazionale con le tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calo di ordini alla Frau, scatta la flessibilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

If You Want 2026 to Be the Year You LEVEL UP YOUR LIFE, Watch This…

Sullo stesso argomento

Teva, piano di contenimento costi: timori per la tenuta occupazionale. Si registra anche un calo di ordiniRho (Milano) – Dallo stabilimento di Rho, alle porte di Milano, a quello di Caronno Pertusella in provincia di Varese.

Biesse: ricavi in calo e perdita a 6,3 milioni, crescono gli ordini? Domande chiave Come farà Biesse a trasformare l'aumento degli ordini in ricavi reali? Perché l'aumento delle rimanenze di magazzino ha peggiorato...

Bel reportage sugli ordini religiosi in Spagna (aderenti in forte calo, cfr grafico) e sul loro approccio ai temi finanziari. bloomberg.com/news/features/… x.com

Calo di ordini alla Frau, scatta la flessibilitàTolentino, il provvedimento preso per il settore residenziale. Nessuna flessione nel comparto dedicato a musei e teatri e all’automotive. I sindacati: Firmato un accordo con l’azienda ... ilrestodelcarlino.it

AMD pronta a lanciare Ryzen 7 7700X3D con 8 core e 96MB di cache L3 reddit

Ferretti Group, nel Q1 2026 ricavi in calo ma margini resilientiFerretti chiude il primo trimestre 2026 con ricavi netti nuovo a 302,1 milioni, raccolta ordini in rallentamento e EBITDA adjusted margin al 16,1%. Il Gruppo conferma la guidance 2026 e indica una vis ... pressmare.it