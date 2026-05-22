Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l’anno scolastico attuale si avvia alla conclusione, le Regioni italiane hanno iniziato a pubblicare i calendari per l’anno 20262027. Le delibere ufficiali indicano le date di inizio delle lezioni nelle diverse aree del Paese. La pubblicazione di questi documenti permette alle scuole e alle famiglie di pianificare con anticipo il ritorno in aula. Le date variano da regione a regione, riflettendo differenti decisioni amministrative e organizzative.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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