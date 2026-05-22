Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico attuale si avvia alla conclusione, le Regioni italiane hanno iniziato a pubblicare i calendari per l’anno 20262027. Le delibere ufficiali indicano le date di inizio delle lezioni nelle diverse aree del Paese. La pubblicazione di questi documenti permette alle scuole e alle famiglie di pianificare con anticipo il ritorno in aula. Le date variano da regione a regione, riflettendo differenti decisioni amministrative e organizzative.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calendario scolastico 2026-2027 Lazio: quando si torna a scuola, ponti e vacanze Il calendario scolastico Liguria 2026/2027 fissa lezioni dal 14 settembre all’8 giugno, con pause per Natale, Carnevale, Pasqua e ponti. #Didattica x.com Calendario scolastico 2026-2027: quando riaprono le scuole, le date regione per regioneIl calendario della scuola 2026-2027 prende forma in tutta Italia. Come ogni anno, saranno le singole Regioni a stabilire le date ufficiali di inizio e fine delle lezioni, oltre ai periodi ... ilgazzettino.it Anno scolastico 2026-27: si torna in classe il 14 settembre, conclusione l'8 giugno. Pausa a CarnevaleLa Liguria ha definito il nuovo calendario scolastico 2026/2027: il ritorno in classe per gli studenti di ogni ordine e grado è fissato ... telenord.it