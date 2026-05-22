Caldo i rischi per il cuore | dal calo di pressione alla tachicardia

Con l’arrivo delle temperature elevate, aumentano anche i rischi per chi ha problemi di cuore o è più anziano. Le alte temperature possono causare cali di pressione o accelerare il battito cardiaco, creando situazioni di disagio e pericolo. Le persone più vulnerabili sono invitate a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a prendere precauzioni per limitare gli effetti del caldo sulla salute. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione eccessiva al sole durante le ore più calde.

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