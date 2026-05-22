Caldo i rischi per il cuore | dal calo di pressione alla tachicardia

Da lapresse.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo delle temperature elevate, aumentano anche i rischi per chi ha problemi di cuore o è più anziano. Le alte temperature possono causare cali di pressione o accelerare il battito cardiaco, creando situazioni di disagio e pericolo. Le persone più vulnerabili sono invitate a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a prendere precauzioni per limitare gli effetti del caldo sulla salute. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione eccessiva al sole durante le ore più calde.

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Si è fatto attendere forse un po’ più del dovuto, ma alla fine il caldo è arrivato e con esso le preoccupazioni per la salute di anziani e cardiopatici. Ma che cosa avviene al corpo quando le temperature incominciano a salire drasticamente? Il nostro organismo mette in atto un meccanismo di difesa per disperdere il calore verso l’esterno: la vasodilatazione periferica.  Il caldo e la vasodilatazione. “Allargando i vasi sanguigni, il corpo cerca di raffreddarsi, ma questo processo aumenta il rischio di un ristagno di sangue nelle vene delle gambe. È per questo motivo che in estate molte persone, in particolare le donne, tendono ad avvertire... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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