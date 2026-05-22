Calciomercato Roma Gasperini non molla Zirkzee

La Roma sarebbe tornata a seguire da vicino Zirkzee in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. L’attaccante olandese sarebbe nuovamente nel mirino dei giallorossi, che avrebbero mostrato interesse per il giocatore. Gasperini, allenatore della squadra, avrebbe mantenuto l’attenzione su Zirkzee come possibile rinforzo per il reparto offensivo. La trattativa potrebbe riprendere nei prossimi giorni, mentre i dettagli sul possibile trasferimento non sono ancora stati resi noti.

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La Roma torna alla carica per Zirkzee in vista della prossima stagione. Secondo Alfredo Pedullà infatti, l’attaccante olandese sarebbe nuovamente finito nei radar giallorossi, con Gasperini che continuerebbe a considerarlo il profilo ideale per il reparto offensivo. Un nome già accostato molte volte alla Roma, che ora torna di moda in un mercato in cui sono previsti ulteriori tentativi volti a riportare in Serie A l’ ex Bologna. Il preferito di Gasperini. Zirkzee rappresenta da tempo uno dei profili più apprezzati da Gasperini per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo. L’attaccante del Manchester United infatti abbina fisicità a grandi capacità di muoversi nello stretto, con doti di visione e altruismo ben al di sopra della media. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Massara sul mercato: Raspadori vicino Sullo stesso argomento Leggi anche: Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Zirkzee Calciomercato Roma, non tramonta la pista Zirkzee. Ndoye proposto ai giallorossiIn attesa degli ultimi 90 minuti della stagione, che potrebbero regalare la qualificazione in Champions League alla Roma, il mercato continua a... #Roma , #Gasperini : Un'emozione incredibile, ma ora non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Futuro #Dybala ? La prossima settimana... calciomercato.com/liste/roma-gas… x.com [Filippo Biafora] Claudio Ranieri ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di consulente senior dell'AS Roma dopo conflitti con l'allenatore Gian Piero Gasperini. reddit Calciomercato Roma News | Dybala sceglie il rinnovo, occhio a chi può affiancarlo (oggi 21 maggio 2026)Calciomercato Roma News: passo avanti decisivo per il rinnovo di Dybala, intanto si valuta l'acquisto di Sven Mijnans dall'Az Alkmaar. ilsussidiario.net Roma, Gasperini: Calendario? Non un bell'esempio di programmazione. Il rinnovo di Dybala? Si può trovare una soluzioneIl 37° turno di Serie A si preannuncia molto caldo...in tutti i sensi. L'obbligo della contemporaneità e gli incastri del calendario hanno portato a collocare Roma-Lazio alle 12 di domenica 17 maggio ... calciomercato.com