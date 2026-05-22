Nel calcio femminile italiano, Juventus e Roma si preparano a sfidarsi per la Coppa Italia 2026 in un match che si terrà a Vicenza. Le due squadre hanno disputato numerosi incontri negli ultimi anni, diventando protagoniste di alcune delle partite più seguite e discusse del torneo. La finale vedrà le formazioni affrontarsi in una partita che attirerà l’attenzione di molti appassionati, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Certe sfide, ormai, non hanno più bisogno di presentazioni. Juventus e Roma, negli ultimi anni, hanno trasformato ogni confronto diretto nel punto più alto del calcio femminile italiano, costruendo una rivalità capace di concentrare qualità tecnica, prestigio e continuità ai massimi livelli. Domenica 24 maggio, alle ore 18, lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza ospiterà l’ennesimo capitolo di questo duello diventato il vero classico del movimento nazionale: in palio c’è la Coppa Italia, ultimo trofeo della stagione. Sarà la quarta finale consecutiva tra bianconere e giallorosse considerando tutte le competizioni, dopo gli incroci già andati in scena tra Coppa Italia, Women’s Cup e Supercoppa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus e Roma si contendono la Coppa Italia 2026: una grande Classica a Vicenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Coppa Italia Femminile, il 24 maggio la finale Juventus-Roma a Vicenza

Leggi anche: Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Europa League + Coppa Italia vs Serie A reddit

#Coppatalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2026: orario, programma, streamingUna certa ricorrenza. Da Como a Castellammare di Stabia, passando per Pescara: nell’ultimo anno Juventus e Roma hanno trasformato ogni incrocio in un ... oasport.it

CALCIO FEMMINILE - Coppa Italia, Juventus e Roma a Vicenza il 24 maggio per la finaleJuventus e Roma si contenderanno l'edizione 2026 della Coppa Italia Women, ultimo trofeo in palio nella stagione, con la finale che si disputerà allo stadio Menti di Vicenza domenica 24 maggio con ... napolimagazine.com