Cade dal ponteggio e vola nel vuoto Traumi gravissimi per un operaio

Un incidente grave si è verificato ieri mattina a Castrezzato, coinvolgendo un operaio di 35 anni. Poco dopo le 9.30, mentre lavorava su un ponteggio installato per la ristrutturazione di una casa in via Mingotti, l’uomo è precipitato nel vuoto. Le sue condizioni sono risultate gravissime a causa dei traumi riportati nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

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Grave incidente sul lavoro ieri a Castrezzato. Poco dopo le 9.30 un operaio di 35 anni, castrezzese di origini albanesi, è precipitato da un ponteggio allestito per la ristrutturazione di un’abitazione in via Mingotti. Ha fatto un volo di circa cinque metri prima di rovinare violentemente sull’asfalto, riportando diversi traumi. Per motivi che andranno accertati, il dipendente della Edil Torre con sede a Milano ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri, rovinando sulla strada. I colleghi hanno lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale hanno attivato la Soreu Alpina di Bergamo e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade dal ponteggio e vola nel vuoto. Traumi gravissimi per un operaio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cade dal ponteggio, precipita nel vuoto: grave giovane operaioGrave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, a Castrezzato, dove un operaio di 35 anni è caduto da un ponteggio mentre si... Modena, operaio 60enne cade da ponteggio e muoreMODENA, 19 MAR – Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico questa mattina intorno alle 9 a Modena. Cade dal ponteggio e vola nel vuoto. Traumi gravissimi per un operaioGrave incidente sul lavoro ieri a Castrezzato. Poco dopo le 9.30 un operaio di 35 anni, castrezzese di origini albanesi, è precipitato da un ponteggio allestito per la ristrutturazione di ... ilgiorno.it Cade dal ponteggio, precipita nel vuoto: grave giovane operaio x.com Castrezzato, cade da ponteggio: grave operaio di 35 anniIl giovane ha fatto un volo di 5 metri finendo sull’asfalto. Trasportato in elisoccorso in ospedale in codice rosso ... ilgiorno.it