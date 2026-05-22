Caccia al topo all’asilo Muratori Bimbi a casa e derattizzazione
Oggi l’asilo Muratori di Soliera rimarrà chiuso per permettere un intervento di derattizzazione e una successiva operazione di sanificazione. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza e la salute dei bambini e del personale scolastico. La scuola, di norma frequentata da bambini in età prescolare, sarà riaperta una volta completate le operazioni di disinfestazione. La chiusura temporanea si inserisce in un'azione di controllo per eliminare eventuali roditori presenti nell’edificio.
La scuola d’infanzia Muratori di Soliera oggi resterà chiusa per consentire un intervento di derattizzazione e la successiva sanificazione. A darne comunicazione è la stessa sindaca Caterina Bagni: "Dopo l’avvistamento di un roditore e delle sue tracce e la conseguente segnalazione da parte della scuola nella giornata di mercoledì, abbiamo immediatamente attivato una ditta specializzata. Dal sopralluogo di stamattina (ieri per chi legge, ndr), su richiesta della scuola, è stata ravvisata la necessità di anticipare la chiusura (alle 12 anziché alle 16) per intervenire con i prodotti il prima possibile". Quindi anche oggi la scuola d’infanzia sarà chiusa per l’intervento, e riaprirà lunedì, a condizione che il topo venga trovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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