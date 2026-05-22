Caccia al topo all’asilo Muratori Bimbi a casa e derattizzazione

Oggi l’asilo Muratori di Soliera rimarrà chiuso per permettere un intervento di derattizzazione e una successiva operazione di sanificazione. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza e la salute dei bambini e del personale scolastico. La scuola, di norma frequentata da bambini in età prescolare, sarà riaperta una volta completate le operazioni di disinfestazione. La chiusura temporanea si inserisce in un'azione di controllo per eliminare eventuali roditori presenti nell’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui