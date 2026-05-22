Caccia al sindaco Nove Comuni vanno alle urne

In nove Comuni italiani si svolgono le elezioni comunali questa settimana, con le urne aperte domenica e lunedì. In uno di questi, Pedesina, sono chiamati alle urne 46 elettori. In totale, ci sono tre candidati in corsa per la fascia di primo cittadino in questo Comune. Le consultazioni coinvolgono un numero limitato di cittadini, e i risultati determineranno chi guiderà il paese nei prossimi anni.

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Soltanto quarantasei elettori ma tre candidati tra i quali domenica e lunedì Pedesina sarà chiamato a scegliere il nuovo sindaco. Tre liste, in tutto 24 consiglieri, si sfideranno infatti per la guida del piccolo paese all’imbocco della Valgerola, un tempo il meno abitato d’Italia, poi spodestato da Morterone, in provincia di Lecco. Gli aspiranti primi cittadini sono Valentino Maxenti della lista Vivere Pedesina, già sindaco per due mandati; Giorgio Tarabini di Pedesina cogli l’attimo, figlio di Teodoro, sindaco del paese per trent’anni; Mirko Gusmeroli di Pedesina riparte insieme, alla prima esperienza politica. Il paese torna alle urne... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia al sindaco. Nove Comuni vanno alle urne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Governor Under Siege | THRILLER | Full Movie in English Sullo stesso argomento Elezioni amministrative, al voto il 24 e 25 maggio: nove Comuni nel Catanese chiamati alle urneIn caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15 I seggi per... Studenti alle urne. Vanno nominati i rappresentantiSi devono rinnovare le rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di dipartimento, nei... Caccia al sindaco. Nove Comuni vanno alle urneIl paese torna alle urne dopo poco più di un anno di commissariamento perché nell’aprile 2025 Fabio Ruffoni (ora candidato consigliere nella lista di Maxenti) si dimise dieci mesi dopo essere stato ... ilgiorno.it