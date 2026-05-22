Business dei fanghi | il genero del boss Bidognetti ' socio' della New Ecology dei Corvino

Un'indagine ha portato alla luce un collegamento tra il clan Bidognetti e la società di smaltimento dei rifiuti di Castel Volturno. Secondo le fonti, Vincenzo D’Angelo, genero di un boss noto nel territorio, avrebbe investito 25mila euro, ritenuti di provenienza illecita, nella New Ecology. La società è coinvolta in operazioni di smaltimento rifiuti e si trova al centro di accertamenti legali. Le indagini sono in corso per verificare i dettagli di questa relazione finanziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui