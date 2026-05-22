Business dei fanghi | il genero del boss Bidognetti ' socio' della New Ecology dei Corvino
Un'indagine ha portato alla luce un collegamento tra il clan Bidognetti e la società di smaltimento dei rifiuti di Castel Volturno. Secondo le fonti, Vincenzo D’Angelo, genero di un boss noto nel territorio, avrebbe investito 25mila euro, ritenuti di provenienza illecita, nella New Ecology. La società è coinvolta in operazioni di smaltimento rifiuti e si trova al centro di accertamenti legali. Le indagini sono in corso per verificare i dettagli di questa relazione finanziaria.
I soldi del clan Bidognetti ‘ripuliti’ nel fango grazie a Vincenzo D’Angelo, genero del boss Cicciotto ‘e Mezzanotte, che avrebbe investito 25mila euro, ritenuti di provenienza illecita, nella New Ecology, la società di Castel Volturno che si occupa di smaltimento dei rifiuti finita al centro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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